Ворог атакував ракетами Житомир

У Житомирі частково зникло світло

Російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Житомир. Попередньо два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення», – йдеться в повідомленні.

На місці події працює ДСНС. Також Telegram-канали повідомляють, що у місті частково зникло світло.

Після вибухів у Житомирі піднімається дим фото з соцмереж

Масштабна повітряна тривога триває.

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.