Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог атакував ракетами Житомир

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакував ракетами Житомир
фото ілюстративне

У Житомирі частково зникло світло

Російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Житомир. Попередньо два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення», – йдеться в повідомленні.

На місці події працює ДСНС. Також Telegram-канали повідомляють, що у місті частково зникло світло.

Після вибухів у Житомирі піднімається дим
Після вибухів у Житомирі піднімається дим
фото з соцмереж

Масштабна повітряна тривога триває.

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: росія окупанти Житомир Україна ракета

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу
У Кривому Розі прогриміли вибухи: над містом піднімається дим (відео)
Сьогодні, 07:08
Окупанти атакують Харків ракетами
Окупанти атакують Харків ракетами
Сьогодні, 08:26
Росія атакувала ракетами Дніпро
Вибухи у Дніпрі: стало відомо, куди влучили рашисти
Сьогодні, 08:29

Події в Україні

Атака на Харків: з’явилися перші подробиці
Атака на Харків: з’явилися перші подробиці
Окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС
Окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС
Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про наслідки
Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про наслідки
Ворог атакував ракетами Житомир
Ворог атакував ракетами Житомир
Обстріли Донеччини: влада повідомила про кількість жертв
Обстріли Донеччини: влада повідомила про кількість жертв
«Слуга народу» похвалився, як не дає спокою коханці Путіна
«Слуга народу» похвалився, як не дає спокою коханці Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
179K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
93K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
83K
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
75K
Ще одна країна, де з'являється «маленький Путін»
73K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту