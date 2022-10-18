Ворог атакував ракетами Житомир
У Житомирі частково зникло світло
Російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Житомир. Попередньо два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення», – йдеться в повідомленні.
На місці події працює ДСНС. Також Telegram-канали повідомляють, що у місті частково зникло світло.
Масштабна повітряна тривога триває.
Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі.
Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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