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Пожежа в іранській в'язниці. Загинули четверо людей, понад 60 постраждали

Альона Боженко
glavcom.ua
Пожежа в іранській в'язниці. Загинули четверо людей, понад 60 постраждали
Внаслідок пожежі у в'язниці Евін загинули чотири людини
фото: АР

Десятьох постраждалих шпиталізували до лікарні

Четверо в'язнів загинули, а 61 людина отримала поранення під час пожежі у в'язниці Евін в Ірані. Про це повідомляє Al Arabiya.

Зазначається, що ув'язнені померли від отруєння димом. Ще 61 людина отримала поранення. Десятьох постраждалих шпиталізували.

Губернатор Тегерану Мохсен Мансурі заявив, що пожежа виникла внаслідок бійки між увʼязненими у швейній майстерні вʼязниці. Під час сутичок увʼязнені підпалили цех, у якому було багато комплектів тюремної форми.

Своєю чергою, прокурор Тегерану Алі Салехі сказав, що у вʼязниці відновили порядок, а сам інцидент не повʼязаний з акціями протесту, що відбуваються в країні.

Нагадаємо, 16 жовтня у найбільшій тегеранській в’язниці Евін, де утримуються політичні в’язні, сталася стрілянина і пожежа. За даними журналістів, ув'язнені ламали двері, щоб вибратися із задимлених камер, а силовики застосували сльозогінний газ. Сім'ї ув'язнених зібралися біля Евіна на акції протесту.

 

Теги: Іран стрілянина поранення пожежа отруєння

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