Ракетний удар по Житомиру: мер повідомив про поранених

Одного із поранених у Житомирі госпіталізували

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Житомиру поранення отримали двоє людей. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин в ефірі телемарафону.

«Дійсно, сьогодні було три прильоти в Житомир, в енергетичну інфраструктуру. Місто без електричної енергії знаходилося фактично годину. Поступово наші аварійні бригади, наші енергетики роблять усе можливе, щоб підключити місто. І вже деякі райони на цей час підключені. На жаль, у нас є двоє поранених, один із них госпіталізований», – сказав мер.

Зараз фахівці оцінюють масштаби руйнувань і наслідків, завданих ракетними ударами.

Як повідомлялося, російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Відомо про два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

Крім того, сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі. Ворожі ракети влучили і по столиці.

До слова, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.