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Вибухи та пожежа в Донецьку – горіла будівля мерії (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибухи та пожежа в Донецьку – горіла будівля мерії (відео)
Наслідки обстрілу мерії
фото: Telegram-канал Типичный Донецк

На місці працюють пожежники, містом стелиться густий дим

В окупованому Донецьку – вибухи та пожежа. Про приліт повідомляють місцеві Telegram-канали, а також російські ЗМІ.

За інформацією так званого голови адміністрації Олексія Кулемзіна, вибух стався у будівлі мерії.

На відео, що їх поширюють місцеві пабліки, видно пожежу та руйнування.

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Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, російські окупанти обстріляли Донеччину, найбільше постраждала Костянтинівка.

Напередодні також відбувся обстріл Федорівки Соледарської громади, дві людини поранено.

Як повідомлялося, 14 жовтня російські окупанти вбили двох мирних жителів Бахмута на Донеччині. Ще шестеро людей за минулу добу отримали поранення.

Крім того, у звільненому Лимані виявлено тіла ще шістьох цивільних, убитих рашистами під час окупації.

Минулої доби Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

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Теги: відео окупанти Telegram вибух Костянтинівка Донецк пожежа

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