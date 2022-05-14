Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Закон було направлено на підпис президенту 6 травня

Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон було направлено на підпис президенту 6 травня.

Ініціатива набуде чинностні з наступного дня після його опублікування.

Закон передбачає заборону політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України.

Його подали до парламенту 28 березня 2022 року. 1 квітня прийняли в першому читанні, а 3 травня – у другому. Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкту ніхто не перешкоджав. Ніхто не піднімав і не блокував правки.

Крім того, за ініціативу проголосували навіть 17 колишніх членів «Опозиційної платформи – За життя».

Нагадаємо, нещодавно парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій (№7172). Приводом для цього стала популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Тим самим, під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, серед яких і ОПЗЖ.

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