Обстріляна лікарня, є загиблі: РФ ракетами накрила Авдіївку (фото)
Місто зазнало атаки зранку
Зранку у понеділок, 15 травня, окупанти накрили ракетами Авдіївку Донецької області, внаслідок чого четверо людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко Telegram.
«Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці», – розповів він.
За словами Кириленка, росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню.
Нагадаємо, триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Читайте також: Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах
Коментарі — 0