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Обстріляна лікарня, є загиблі: РФ ракетами накрила Авдіївку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріляна лікарня, є загиблі: РФ ракетами накрила Авдіївку (фото)
фото: Павло Кириленко/Telegram

Місто зазнало атаки зранку 

Зранку у понеділок, 15 травня, окупанти накрили ракетами Авдіївку Донецької області, внаслідок чого четверо людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко Telegram.

«Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці», – розповів він.

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За словами Кириленка, росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню.

Нагадаємо, триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Теги: окупанти інтернет місто Павло Кириленко Бахмут росіяни Авдіївка

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