Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
Путін прибув на богослужіння у супроводі масовки
Президент країни-агресорки Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін.
Путін прибув на богослужіння у супроводі масовки. Зазначається, що до російського президента допустили лише мера Москви Сергія Собяніна.
На фото видно, як Путін та Собянін стоїть окремо, а віряни перебувають у центрі церкви. На кадрі також видно охорону.
Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни.
Сьогодні, 16 квітня, у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву.
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