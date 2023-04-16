Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)

Путін прибув на богослужіння у супроводі масовки

Президент країни-агресорки Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін.

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Путін прибув на богослужіння у супроводі масовки. Зазначається, що до російського президента допустили лише мера Москви Сергія Собяніна.

На фото видно, як Путін та Собянін стоїть окремо, а віряни перебувають у центрі церкви. На кадрі також видно охорону.

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Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни.

Сьогодні, 16 квітня, у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву.