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Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
Путін отримав яйце від патріарха Кирила
фото з відкритих джерел

Путін прибув на богослужіння у супроводі масовки

Президент країни-агресорки Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін. 

Путін прибув на богослужіння у супроводі масовки. Зазначається, що до російського президента допустили лише мера Москви Сергія Собяніна.

На фото видно, як Путін та Собянін стоїть окремо, а віряни перебувають у центрі церкви. На кадрі також видно охорону. 

Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт) фото 1

Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни

Сьогодні, 16 квітня, у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву.

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Теги: путін Великдень 2023 росіяни

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Соціум

Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
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