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Британія офіційно визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія офіційно визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією
Британія визнає ПВК «Вагнера» терористами
фото з відкритих джерел

Велика Британія оголосить ПВК «Вагнера» терористичною організацією і внесе її до чорного списку

Керівництво Великої Британії внесе російську ПВК «Вагнера» до чорного списку, офіційно визнавши організацію терористами. Про це повідомляє The Times.

Видання підкреслює, що бойовики Пригожина «відіграли центральну роль у повномасштабному вторгненні кремлівського режиму в Україну» й продовжують атакувати місто Бахмут.

Уряд ухвалив таке рішення після мінімум двох місяців роботи над юридичним обґрунтуванням такого кроку. Джерело у британському уряді повідомило, що рішення є неминучим і буде ухвалено протягом кількох тижнів.

Щодо ПВК «Вагнера» будуть застосовані санкції, які обмежать можливість залучати гроші через британські банки.

«Приналежність до ПВК, відвідування її зборів, носіння символіки та будь-яка підтримка вважатиметься у Британії кримінальним злочином, а найманці опиняться в одному списку з бойовиками угруповань Ісламська держава та Аль-Каїда», – пише The Times.

Раніше повідомлялося, що міністерство внутрішніх справ Великої Британії розробляє детальні плани щодо заборони так званої «Групи Вагнера» як терористичної організації.

До слова, французький парламент 9 травня, у вівторок ухвалив резолюцію, яка закликає Європейський Союз визнати російських найманців «Вагнера» терористичною групою

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Теги: санкції гроші Велика Британія держава Ісламська держава місто парламент ПВК Вагнера Європейський союз Бахмут

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