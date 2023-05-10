Британія офіційно визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією

Велика Британія оголосить ПВК «Вагнера» терористичною організацією і внесе її до чорного списку

Керівництво Великої Британії внесе російську ПВК «Вагнера» до чорного списку, офіційно визнавши організацію терористами. Про це повідомляє The Times.

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Видання підкреслює, що бойовики Пригожина «відіграли центральну роль у повномасштабному вторгненні кремлівського режиму в Україну» й продовжують атакувати місто Бахмут.

Уряд ухвалив таке рішення після мінімум двох місяців роботи над юридичним обґрунтуванням такого кроку. Джерело у британському уряді повідомило, що рішення є неминучим і буде ухвалено протягом кількох тижнів.

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Щодо ПВК «Вагнера» будуть застосовані санкції, які обмежать можливість залучати гроші через британські банки.

«Приналежність до ПВК, відвідування її зборів, носіння символіки та будь-яка підтримка вважатиметься у Британії кримінальним злочином, а найманці опиняться в одному списку з бойовиками угруповань Ісламська держава та Аль-Каїда», – пише The Times.

Раніше повідомлялося, що міністерство внутрішніх справ Великої Британії розробляє детальні плани щодо заборони так званої «Групи Вагнера» як терористичної організації.

До слова, французький парламент 9 травня, у вівторок ухвалив резолюцію, яка закликає Європейський Союз визнати російських найманців «Вагнера» терористичною групою