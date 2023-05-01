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В окупованому Бердянську пролунали вибухи: зафіксовано «приліт» по аеропорту

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В окупованому Бердянську пролунали вибухи: зафіксовано «приліт» по аеропорту
Два вибухи було чутно в Урзуфі, Мангуші, Агробазі, Касьянівці та Бердянську
фото з місцевих телеграм-каналів

На території аеропорту знаходилося багато російських військових

Вибухи у тимчасово окупованому Бердянську могли пролунати внаслідок «прильоту» у місцевий аеропорт.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ці два вибухи було чутно в Урзуфі, Мангуші, Агробазі, Касьянівці та Бердянську.

«Попередньо – аеропорт Бердянска прильот. Уточнюємо», – написав він.

«Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт, де було дуже багато російських військових та їх БК», – додав радник мера пізніше. 

Крім того, Андрющенко повідомляє про «приліт» по місцю базування загарбницьких військ у окупованому Мелітополі.

«В окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель «Привал охотника», де базувались окупанти», – написав він.

Нагадаємо, у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мешканці міста діляться у соцмережах наслідками «прильотів» у своїх квартирах.

Ще раніше, ворог атакував Оріхів артилерією й керованими авіабомбами, внаслідок обстрілу окупантів постраждала пожежна частина. 

Теги: аеропорт окупанти Бердянськ

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