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«Бавовна» у Мелітополі: стало відомо, кого підірвали партизани

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» у Мелітополі: стало відомо, кого підірвали партизани
Вибух прогримів на вул. Героїв України
фото ілюстративне

Біля будинку спрацював саморобний вибуховий пристрій

Вибух близько о 5:15 у центрі Мелітополя прогримів біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вул. Героїв України, 67. Це підтвердила окупаційна адміністрація міста, повідомляє «РІА Мелітополь».

Окупанти також підтвердили інформацію про те, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Постраждала одна людина, її госпіталізовано.

За попередніми даними, було підірвано зрадника-поліцейського.

Раніше повідомлялося, що на світанку прогримів вибух у самому центрі Мелітополя.

Нагадаємо, вранці 22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Згодом стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями.

14 квітня в Мелітополі також пролунав потужний вибух. Це був третій вибух за добу. Попередньо, «бавовна» сталася в районі залізниці.

13 квітня в місті теж не було спокійно – місцеві чули щонайменше два вибухи, а також стрілянину в північній частині населеного пункту. 

21 квітня у Мелітополі російські загарбники не впорались з керуванням і перекинули установку протиповітряної оборони на одній з вулиць міста.

Теги: Мелітополь вибух окупанти війна партизани

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