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Головний приз кінофестивалю в Німеччині отримав фільм про захоплення росіянами ЧАЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Головний приз кінофестивалю в Німеччині отримав фільм про захоплення росіянами ЧАЕС
кадр з фільму «Чорнобиль 22»
фото: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen/Facebook

Український режисер Олексій Радинський відзначений за документальний фільм «Чорнобиль 22»

Головний приз 69-го Міжнародного фестивалю короткометражного кіно (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) у німецькому Оберхаузені отримав український режисер Олексій Радинський за документальний фільм «Чорнобиль 22». Про це йдеться в повідомленніі міжнародного журі, оприлюдненому увечері у понеділок, 1 травня, повідомляє DW.

У стрічці йдеться, зокрема, про російські війська, які захопили у лютому 2022 року Чорнобильську АЕС. Кадри, зняті на мобільний телефон, доповнюються у картині свідченнями місцевих мешканців та колишніх співробітників станції.

«Чесні та відкриті інтерв'ю роблять фільм важливим не тільки для сучасників, а й для майбутніх поколінь. Він комунікативний і лаконічний і зможе торкнутися широкої аудиторії в різних контекстах і ситуаціях», – упевнені члени журі.

Радинський отримає 8 тис. євро за перемогу на кіноогляді.

Олексій Радинський – режисер і публіцист.

Його фільми уже показували на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно в Обергаузені, Інституті сучасних мистецтв (Лондон), DOK Leipzig, e-flux (Нью-Йорк), S A V V Y Contemporary (Берлін) та у межах інших подій.

Теги: росія окупанти Німеччина кіно ЧАЕС війна Україна

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Культура

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