Головний приз кінофестивалю в Німеччині отримав фільм про захоплення росіянами ЧАЕС

Український режисер Олексій Радинський відзначений за документальний фільм «Чорнобиль 22»

Головний приз 69-го Міжнародного фестивалю короткометражного кіно (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) у німецькому Оберхаузені отримав український режисер Олексій Радинський за документальний фільм «Чорнобиль 22». Про це йдеться в повідомленніі міжнародного журі, оприлюдненому увечері у понеділок, 1 травня, повідомляє DW.

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Grand Prize for CHORNOBYL 22 and 19 more prizes have just been awarded. Congratulations to all the filmmakers who gave us these amazing films! Watch all of them online now until 2 May 10 p.m. CEST here: https://t.co/eHj3X7Lxvl

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У стрічці йдеться, зокрема, про російські війська, які захопили у лютому 2022 року Чорнобильську АЕС. Кадри, зняті на мобільний телефон, доповнюються у картині свідченнями місцевих мешканців та колишніх співробітників станції.

«Чесні та відкриті інтерв'ю роблять фільм важливим не тільки для сучасників, а й для майбутніх поколінь. Він комунікативний і лаконічний і зможе торкнутися широкої аудиторії в різних контекстах і ситуаціях», – упевнені члени журі.

Радинський отримає 8 тис. євро за перемогу на кіноогляді.