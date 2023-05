Головний приз кінофестивалю в Німеччині отримав фільм про захоплення росіянами ЧАЕС

Головний приз 69-го Міжнародного фестивалю короткометражного кіно (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) у німецькому Оберхаузені отримав український режисер Олексій Радинський за документальний фільм «Чорнобиль 22». Про це йдеться в повідомленніі міжнародного журі, оприлюдненому увечері у понеділок, 1 травня, повідомляє DW.

Grand Prize for CHORNOBYL 22 and 19 more prizes have just been awarded. Congratulations to all the filmmakers who gave us these amazing films! Watch all of them online now until 2 May 10 p.m. CEST here: https://t.co/eHj3X7Lxvl

Free access, just request password pic.twitter.com/t4ccyc40UB