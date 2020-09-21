На Україну насувається потужна магнітна буря: коли її чекати та як захиститися

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли її чекати та як захиститисяграфіка
Стихія вдарить по самопочуттю українців вже цього тижня
Вже цього тижня чимало людей можуть відчути на собі вплив потужної магнітної бурі. Експерти радять уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень — як фізичних, так і емоційних.
Як повідомляють фахівці з лабораторії регіонівської астрономії ФІАН, магнітний шторм найвищої потужності очікується 27 вересня.
Найпотужніша магнітна буря, за даними експертів, має розпочатися 23 вересня і триватиме по 29 число. Найсильніший вплив стихії відчуватиметься 27 вересня.
Поки що фахівці спостерігають низьку сонячну активність.
Додамо, що початок і тривалість коливань магнітного поля планети цілком можна прогнозувати. За три-чотири дні після спалахів на Сонці, земляни відчувають на собі вплив зміненого електромагнітного поля, повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
Як захистити себе від негативного впливу?
Щоб залишатися в тонусі і мінімізувати негативний вплив магнітних бур, фахівці радять в цей період дотримуватись простих порад. Цей час краще провести в спокої, уникаючи стресових ситуацій і надмірних навантажень. Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі.
Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему. Дотримуйтесь меню, що складається з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто солоних страв.
Варто також відмовитися від алкоголю і кави, замість цього пити більше води і заспокійливі чаї.