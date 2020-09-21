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    Події в Україні

    На Україну насувається потужна магнітна буря: коли її чекати та як захиститися

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    <span>Фахівці радять під час магнітних бурь уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень</span> - На Україну насувається потужна магнітна буря: коли її чекати та як захиститися
    Фахівці радять під час магнітних бурь уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень

    Стихія вдарить по самопочуттю українців вже цього тижня

    Вже цього тижня чимало людей можуть відчути на собі вплив потужної магнітної бурі. Експерти радять уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень — як фізичних, так і емоційних.

    Як повідомляють фахівці з лабораторії регіонівської астрономії ФІАН, магнітний шторм найвищої потужності очікується 27 вересня.

    Найпотужніша магнітна буря, за даними експертів, має розпочатися 23 вересня і триватиме по 29 число. Найсильніший вплив стихії відчуватиметься 27 вересня.

    221.

    Поки що фахівці спостерігають низьку сонячну активність.

    222.

    Додамо, що початок і тривалість коливань магнітного поля планети цілком можна прогнозувати. За три-чотири дні після спалахів на Сонці, земляни відчувають на собі вплив зміненого електромагнітного поля, повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

    Як захистити себе від негативного впливу?

    Щоб залишатися в тонусі і мінімізувати негативний вплив магнітних бур, фахівці радять в цей період дотримуватись простих порад. Цей час краще провести в спокої, уникаючи стресових ситуацій і надмірних навантажень. Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі.

    Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему. Дотримуйтесь меню, що складається з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто солоних страв.

    Варто також відмовитися від алкоголю і кави, замість цього пити більше води і заспокійливі чаї.

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