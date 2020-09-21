На Україну насувається потужна магнітна буря: коли її чекати та як захиститися графіка



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Фахівці радять під час магнітних бурь уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень

Стихія вдарить по самопочуттю українців вже цього тижня

Вже цього тижня чимало людей можуть відчути на собі вплив потужної магнітної бурі. Експерти радять уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень — як фізичних, так і емоційних.

Як повідомляють фахівці з лабораторії регіонівської астрономії ФІАН, магнітний шторм найвищої потужності очікується 27 вересня.

Найпотужніша магнітна буря, за даними експертів, має розпочатися 23 вересня і триватиме по 29 число. Найсильніший вплив стихії відчуватиметься 27 вересня.

Поки що фахівці спостерігають низьку сонячну активність.

Додамо, що початок і тривалість коливань магнітного поля планети цілком можна прогнозувати. За три-чотири дні після спалахів на Сонці, земляни відчувають на собі вплив зміненого електромагнітного поля, повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Як захистити себе від негативного впливу?

Щоб залишатися в тонусі і мінімізувати негативний вплив магнітних бур, фахівці радять в цей період дотримуватись простих порад. Цей час краще провести в спокої, уникаючи стресових ситуацій і надмірних навантажень. Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі.

Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему. Дотримуйтесь меню, що складається з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто солоних страв.

Варто також відмовитися від алкоголю і кави, замість цього пити більше води і заспокійливі чаї.