Один з чоловіків був у розшуку. Рівненський ТЦК прокоментував мобілізацію музикантів Олі Цибульської
Наразі обидва мобілізовані музиканти проходять ВЛК
Учасники гурту співачки Ольги Цибульської були затримані під час перевірки документів поліцейськими та доставлені до Вараського ТЦК та СП. Про це повідомляють у соцмережі Рівненського обласного ТЦК та СП.
Як повідомляють у військкоматі, один із музикантів перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший учасник групи взагалі не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України.
«Затримання порушників військового обліку відбувалось у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України. Жодних порушень у діях представників Національної поліції України і ТЦК та СП не було», – йдеться у повідомленні ТЦК та СП.
На даний час обидва чоловіки оповіщені та проходять ВЛК, по проходженню якого буде визначено їх придатність до військової служби. У разі визнання їх придатними до проходження військової служби, вони будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки до одного з навчальних Центрів Збройних Сил України.
Нагадаємо, що частину музикантів української співачки Олі Цибульської мобілізували перед концертом, який мав відбутися у місті Вараш Рівненської області. У своєму Instagram артистка розповіла, що на в'їзді у місто Вараш чоловіків-музикантів забрали до ТЦК, вручивши перед тим повістки. У результаті співачка скасувала запланований на 16 листопада концерт і перепросила у своїх шанувальників.
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