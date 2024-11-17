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Один з чоловіків був у розшуку. Рівненський ТЦК прокоментував мобілізацію музикантів Олі Цибульської

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Один з чоловіків був у розшуку. Рівненський ТЦК прокоментував мобілізацію музикантів Олі Цибульської
Оля Цибульська
фото з архіву артистки

Наразі обидва мобілізовані музиканти проходять ВЛК

Учасники гурту співачки Ольги Цибульської були затримані під час перевірки документів поліцейськими та доставлені до Вараського ТЦК та СП. Про це повідомляють у соцмережі Рівненського обласного ТЦК та СП. 

Як повідомляють у військкоматі, один із музикантів перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший учасник групи взагалі не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України.

«Затримання порушників військового обліку відбувалось у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України. Жодних порушень у діях представників Національної поліції України і ТЦК та СП не було», – йдеться у повідомленні ТЦК та СП.

На даний час обидва чоловіки оповіщені та проходять ВЛК, по проходженню якого буде визначено їх придатність до військової служби. У разі визнання їх придатними до проходження військової служби, вони будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки до одного з навчальних Центрів Збройних Сил України.

Нагадаємо, що частину музикантів української співачки Олі Цибульської мобілізували перед концертом, який мав відбутися у місті Вараш Рівненської області. У своєму Instagram артистка розповіла, що на в'їзді у місто Вараш чоловіків-музикантів забрали до ТЦК, вручивши перед тим повістки. У результаті співачка скасувала запланований на 16 листопада концерт і перепросила у своїх шанувальників.

 

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Теги: мобілізація Рівненщина Оля Цибульская музикант ТЦК

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