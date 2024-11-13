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Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
фото: EPA

Міністр висловив намір змінити ставлення суспільства до служби в армії

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році. Про це він сказав під час зборів Європейської бізнес-асоціації.

Умєров підкреслив, що Міністерство оборони вже передає іншим відомствам інформацію про чисельність людей, потрібних для підтримки фронту та створення резервів.

Міністр оборони також зазначив готовність до діалогу з представниками бізнесу щодо резервування працівників. Він зауважив, що для підтримки економіки необхідно зберігати робочі місця

Міністр висловив намір змінити ставлення суспільства до служби в армії, щоб мобілізація не сприймалася як примус, а участь у захисті держави стала символом гордості та честі.

Нагадаємо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, у Національній поліції України працюють 70-75 тис. чоловіків-поліцейських мобілізаційного віку, з них понад 15 тис. безпосередньо виконують бойові завдання.

До слова, Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України.

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Теги: Рустем Умєров Міноборони Україна українці військові військовозобов'язаний мобілізація

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