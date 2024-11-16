Музикантів відомої української співачки мобілізували перед концертом

Співачка скасувала запланований на 16 листопада концерт і перепросила у своїх шанувальників

Оля Цибульська скасувала виступ

Українська співачка Оля Цибульська заявила про мобілізацію частини її музичного колективу. Зокрема, мова йде про музикантів, з яким виконавиця вирушила на гастролі Україною. Так, артистка з командою мала виступити на Рівненщині, однак втілити задумане не вдалося. У своєму Instagram Цибульська розповіла, що на в'їзді у місто Вараш чоловіків-музикантів забрали до ТЦК, вручивши перед тим повістки.

У результаті співачка скасувала запланований на 16 листопада концерт і перепросила у своїх шанувальників.

«Вараш, за декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Без мейкапу і зачіски, бо концерту не буде. Хлопців-музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас на концерті, їм вручили повістки та мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Дякую вам за розуміння», – повідомила співачка у сторіз.

Українська співачка Оля Цибульська заявила про мобілізацію частини її музичного колективу pic.twitter.com/gxjvLFRwFW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2024

Раніше учасники українського гурту «Будьмо» просто під час концерту отримали повістки.

Нагадаємо, чоловіки, аби уникнути мобілізації, купують фальшиві повістки з підписами та печатками. Такий «документ» дозволяє відмовитися від отримання справжньої повістки.

Також в Україні 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році. Про це він сказав під час зборів Європейської бізнес-асоціації.

Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, у Національній поліції України працюють 70-75 тис. чоловіків-поліцейських мобілізаційного віку, з них понад 15 тис. безпосередньо виконують бойові завдання.

До слова, Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України.