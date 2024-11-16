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Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації
Нова схема ухилення від мобілізації запрацювала в Україні
фото з відкритих джерел

Українцям продають пусті повістки із печаткою, в які варто лише вписати за потребою дані

Чоловіки, аби уникнути мобілізації, купують фальшиві повістки з підписами та печатками. Такий «документ» дозволяє відмовитися від отримання справжньої повістки. Про це в ефірі «Новини.LIVE» розповіла народна депутатка, членкиня депутатської групи «Партія «За майбутнє» Анна Скороход.

Вона зазначила, що військовозобов'язаний у разі, якщо його зупинили, може вписати свої дані в документ і показати його працівникові ТЦК та СП.

«Вам продають бланк повістки з печатками та підписом. І коли вас зупиняють, ви вписуєте свої дані, вказуєте дату і кажете: «Ось, у мене є повістка, я йду по ній завтра», – пояснила Анна Скороход.

Вона також поділилася інформацією про ще одну корупційну «схему». Зокрема, відомі випадки, коли людей затримували на кордоні, везли до територіального центру комплектування, а потім адвокати пропонували «звільнення» за $4 тис.

Нагадаємо, в Україні 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році. Про це він сказав під час зборів Європейської бізнес-асоціації.

Нагадаємо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, у Національній поліції України працюють 70-75 тис. чоловіків-поліцейських мобілізаційного віку, з них понад 15 тис. безпосередньо виконують бойові завдання.

До слова, Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України.

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Теги: міністр військові Україна Анна Скороход звільнення За майбутнє повістка Рустем Умєров

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