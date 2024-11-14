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Стало відомо, коли Міноборони завершить законопроєкт про умови демобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Міноборони завершить законопроєкт про умови демобілізації
Роман Костенко повідомив деталі про демобілізацію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі невідомо, які механізми звільнення бійців зі служби запропонує Міноборони

До 18 грудня 2024 року Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби. Про це повідомив секретар Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді».

«Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану. Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном – до 18 грудня 2024 року», – йдеться у заяві.

Роман Костенко зауважив, що наразі невідомо, які механізми звільнення бійців зі служби запропонує Міністерство оборони України.

Раніше українська військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що, ті хто давно воює, мають більше шансів на виживання, аніж новобранці. За її словами, Україна має зробити все, аби бажання військових повернутися додому поступилося бажанню професійного росту.

Також військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Раніше повідомлялося, що Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

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Теги: демобілізація військові ЗСУ Міноборони Україна

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