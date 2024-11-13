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Проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів
Більшість людей, які пішли добровольцями на війну в 2022 році, попри досвід, не мають базової загальновійськової підготовки
фото: 151-й навчальинй центр

Лиш 60-70% інструкторів мають досвід бойових дій з 2022 року

Проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій. Про це повідомили у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома».

Окрім того, лиш 60-70% інструкторів мають досвід бойових дій з 2022 року. За вказівкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Генштаб планує змінити ситуацію з тим, щоб кожен інструктор навчального центру мав досвід бойових дій великої війни, адже сьогодні досвід АТО чи участь у конфліктах у гарячих точках світу є недостатнім.

Зокрема, планують залучати до викладацької роботи ветеранів великої війни, які отримали поранення. Адже сьогодні, як повідомили «Главкому» в 151-ому навчальному центрі ЗСУ, командири бойових частин, що воюють на передовій, не хочуть відпускати хороших воїнів на службу в «учебках». Особливо зараз, коли ситуація на фронті вкрай напружена.

«Наші інструктори мають два «агрегатні стани» – вони або самі вчать, або вчаться. Постійно контактують з бойовими підрозділами, часто їздять туди у відрядження. Періодично ми проводимо іспити для інструкторів», – розповів головний сержант 151-го навчального центру Андрій Галенда.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін. Про це «Главкому» повідомили в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

До слова, у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу сподіваються на підтримку західних партнерів у повноцінному забезпеченні українських центрів навчальними матеріалами, тренажерами, зразками зброї для навчання. Звісно, певна частина мобілізованих матиме нагоду пройти курс базової загальновійськової підготовки на полігонах країн НАТО. До речі, як повідомили «Главкому» в Генеральному штабі, цього року таку підготовку в країнах НАТО пройшли близько 20 тис. мобілізованих, а загалом з початку великої війни – понад 120 тисяч.

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Теги: ЗСУ Генштаб військові навчання поранення

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