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Офіс генпрокурора оголосив підозру очільнику російського «Мосфильма» Шахназарову

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Офіс генпрокурора оголосив підозру очільнику російського «Мосфильма» Шахназарову
Шахназаров є частим гостем на етерах пропагандиста Соловйова
фото з відкритих джерел

Як зазначили в Офісі генпрокурора,«діяч культури» усвідомлював, що його пропагандистські матеріали будуть доступні для широкої аудиторії

Російському сценаристу, продюсеру і гендиректору кіноконцерну «Мосфильм» Карену Шахназарову повідомлено про заочну підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, Шахназаров як публічна особа і представник «культурного осередку Росії», маючи популярність та авторитет у медіа, а також можливість формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

Зокрема в інтерв’ю пропагандистським медіа РФ він висвітлював російські наративи й лозунги. Також 18 вересня 2023 року за участі Шахназарова на відеохостингу YouTube опубліковане інтерв’ю на тему суверенітету України та інтересів Росії.

«У розмові з російським блогером в Москві підозрюваний поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої «спеціальної воєнної операції» і виправдовування збройної агресії РФ проти України», — додали в Офісі генпрокурора.

При цьому, зазначили в Офісі генпрокурора, «діяч культури» усвідомлював, що матеріали будуть доступні для широкої аудиторії.

Шахназарову інкриміновано виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, Міжнародна федерація прав людини (FIDH), Центр громадянських свобод та Харківська правозахисна група 6 червня надіслали звернення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинення шістьма росіянами злочинів проти людяності. Йдеться про колишнього президента та нинішнього заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, ведучого телеканалу «Росія-1» Володимира Соловйова, головну редакторку «Russia Today» Маргариту Симоньян, керівника державної медіагрупи «Россия сегодня» Дмитра Кисельова та  радіо- і телеведучого Сергія Мардана..Згідно із документом, усі вони брали участь у кампанії ненависті проти українського цивільного населення, заохочуючи та сприяючи військовим злочинам Росії та іншим звірствам.

До слова, упродовж 2023 року Росія витратила 58 млрд рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими «некомерційними» організаціями. Виділені Кремлем мільярдні бюджети організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою формування лояльної громадської думки до путінського режиму, виправдання агресії РФ проти України та впливу на свідомість російських військовослужбовців шляхом глорифікації (прославлення) їхньої участі у війні.

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Теги: прокурор YouTube пропагандист Офіс Генерального прокурора підозра

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