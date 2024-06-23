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Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: з’явилися нові подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: з’явилися нові подробиці
Понівечена могила Да Вінчі
фото з відкритих джерел

Підозрювану прокурори відправили до психлікарні

Жінку, яка у Києві вчинила наругу над могилами українських героїв – Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, Андрія Пільщикова Джуса та Павла Петриченка, відправили до психлікарні. Там вона перебуватиме 60 діб – до 19 серпня. Про це «Суспільному» повідомили у Київській міській прокуратурі.

Відповідне клопотання до суду подали прокурори.

Як повідомлялося, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Як зазначає прокуратура, на могилах захисників зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Згодом правоохоронці повідомили про підозру жінці, затриманій за наругу над могилами військових. Її особу встановили співробітники Печерського управління поліції за допомогою аналітиків кримінального аналізу на основі даних камер спостереження, і нею виявилася 60-річна уроженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає у Києві. Її затримали в недобудові на Печерську, де вона проживає.

Підозрювана не пояснила мотиви свого вчинку.

Як повідомлялося, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

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Теги: прокурор прокуратура прапор жінка прапор України

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