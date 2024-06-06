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Правозахисні організації вимагають покарання для Соловйова, Симоньян та Кисельова

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Правозахисні організації вимагають покарання для Соловйова, Симоньян та Кисельова
Правозахисники проаналізували понад 2 тис. фрагментів відео із заявами пропагандистів
колаж: glavcom.ua

У зверненні до МКС фігурують шість громадян Росії, які брали участь у кампанії ненависті проти українців

Міжнародна федерація прав людини (FIDH), Центр громадянських свобод та Харківська правозахисна група 6 червня надіслали звернення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинення шістьма росіянами злочинів проти людяності.

Йдеться про колишнього президента та нинішнього заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, ведучого телеканалу «Росія-1» Володимира Соловйова, головну редакторку «Russia Today» Маргариту Симоньян, керівника державної медіагрупи «Россия сегодня» Дмитра Кисельова та  радіо- і телеведучого Сергія Мардана.

Згідно із документом, усі вони брали участь у кампанії ненависті проти українського цивільного населення, заохочуючи та сприяючи військовим злочинам Росії та іншим звірствам. Відповідальним за їхню пропагандистську кампанію вважають першого заступника керівника Адміністрації президента країни-агресорки Олексія Громова.

«Ми бачимо у цьому не просто свою думку, а чітку машину з переконання у певних тезах. Ми вибрали тих людей, які є найбільш масовими і впливовими, вони найбільше повторювали ті тези, про які ми говорили», – зазначив Володимир Яворський, програмний директор Центру громадянських свобод.

Правозахисники проаналізували понад 2 тис. фрагментів відео із заявами вище згаданих осіб у період з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2024 року. Вони виявили понад 300 тверджень, які є мовою ненависті, що рівнозначно злочину проти людяності у вигляді переслідування.

«Риторика ненависті зіграла вирішальну роль у злочинній кампанії Росії в Україні. Наші організації вважають, що в контексті злочинів проти людства мова ненависті є окремим правопорушенням, яке потребує більшої уваги з боку Міжнародного кримінального суду. Наше повідомлення містить достатньо доказів, що підтверджують необхідність подальшого розслідування цих дій і, зрештою, необхідність видати ордери на арешт цих осіб», – зазначив керівник відділу міжнародного правосуддя FIDH Ілля Нузов.

Автори звернення зазначають, що ворожі висловлювання Медведєва, Соловйова, Симоньян, Кисельова та Мардана є переслідуванням, злочином проти людства відповідно до ст. 7 Римського статуту, а також обґрунтовують відповідальність Громова за наказ або дозвіл на вчинення таких дій відповідно до ст.ст. 25 або 28 Римського статуту.

Нагадаємо, упродовж 2023 року Росія витратила 58 млрд рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими «некомерційними» організаціями. Виділені Кремлем мільярдні бюджети організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою формування лояльної громадської думки до путінського режиму, виправдання агресії РФ проти України та впливу на свідомість російських військовослужбовців шляхом глорифікації (прославлення) їхньої участі у війні.

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Теги: росія Дмитро Медведєв розслідування правосуддя Володимир Кисельов Володимир Яворський пропагандист Маргарита Симоньян

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