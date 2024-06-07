Екснардепка організувала виробництво фіктивних довідок: їй оголошено про підозру

За місцем проживання та роботи учасників злочинної схеми провели 31 обшук на території міста Києва, Львівської та Донецької областей

До схеми були залучені також працівники медустанови, лікарі та посередники з Львівщини

Правоохоронці викрили незаконний бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: про підозру повідомлено колишній народній депутатці та 5 її спільникам. Про це повідомляє СБУ, Київська міська прокуратура та столична поліція. За даними джерел «Української правди», йдеться про нардепку восьмого скликання Верховної Ради від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко.

За даними слідства колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

До схеми були залучені також працівники медустанови, лікарі та посередники з Львівщини.

Двоє посередників підшукували шахтарів, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по $3-4 тис. США.

фото: Київська прокуратура

За гроші фіктивне проходження медичного огляду займало лише 1-2 дні, хоча за документами цей процес тривав два тижні. Залучені до схеми медзаклади оформляли необхідну документацію без обстеження пацієнтів, отримуючи при цьому свою частину грошей.

Після цього медичні документи пацієнтів відправлялись до Києва, до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності.

В свою чергу, зібрані з пацієнтів гроші щомісячно разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавались керівництву медустанови і в подальшому розподілялися між учасниками схеми.

фото: Київська прокуратура

У ході досудового розслідування задокументовано факт неодноразової передачі грошей посередником організаторці, яка працює заступником директора медустанови. Під час останньої передачі грошей в розмірі 32 тисячі доларів США посередника та екснардепку затримали.

За місцем проживання та роботи учасників злочинної схеми провели 31 обшук на території міста Києва, Львівської та Донецької областей, в ході яких у медичних працівників та посередників виявлено та вилучено 629 тисяч доларів США, 9 млн грн, €34 тис., чорнову документацію, мобільні телефони з перепискою тощо. Походження вилучених коштів буде встановлено в ході слідства.

фото: Київська прокуратура

Наразі шістьом особам повідомлено про підозру. Сисоєнко та посереднику, затриманому під час передачі коштів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нещодавно у Києві правоохоронці затримали групу «кримінальних авторитетів», які контролювали інших зловмисників. Останні займалися незаконним виїздом військовозобов'язаних чоловіків з України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України та Офіс генпрокурора.

До слова, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. Чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.