Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення

Повідомляється, що російські загарбники перебувають в облозі на Агрегатному заводі

У Вовчанську на Харківщині російські окупанти потрапили в оточення. Про це 14 червня ввечері заявив російський пропагандист Анатолій Радов.

«По Вовчанську, ситуація на Агрегатному заводі все та ж, частина наших хлопців залишається відрізаними на його території, пробитися до них не виходить», – жаліється російський пропагандист.

Факт оточення російських загарбників помітно на карті DeepStateMap фото: deepstatemap.live

Під час окупації міста у 2022 році, у підвалах заводу, росіяни влаштували «фільтраційний пункт» і знущалися над місцевими мешканцями, які відмовлялися співпрацювати з окупаційною владою.

До слова, чотири дні тому, 12 червня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що «у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків».

Як зазначають аналітики, ще кілька тижнів тому лінія фронту проходила в місті по річці Вовча, яка фактично ділила його на приблизно рівні північну і південну частину. Росіяни не змогли форсувати її, а українці, навпаки, вдало скористалися моментом і відбили у противника кілька кварталів у північній частині. Однак повністю вибити росіян з населеного пункту поки що не вдається.

Також 14 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого, але усі ворожі атаки було відбито.