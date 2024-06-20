Пропагандистка Канделакі влаштувала істерику через пісню про Путіна на грі Євро-2024

За підтримку військової агресії Росії проти України Канделакі було включено до санкційних списків Литви, США та Канади

Канделакі назвала грузинських вболівальників «дурними баранами, яких ведуть на бійню»

Російська пропагандистка грузинського походження Тіна Канделакі істерично прокоментувала виконання пісні фанатами збірної Грузії «Путін х***о» під час матчу Євро-2024 проти Туреччини.

Канделакі написала, що «з боку грузинських екстремістів нічого нового не відбувається» і нагадала про одного з журналістів, який образив Путіна в ефірі грузинського телеканалу. Пропагандистка повідомила, що «журналіста тепер не видно і не чути».

Під час матчу Грузії і Туреччини на Євро-2024 вболівальники збірної Грузії заспівали хіт про російського диктатора Володимира Путіна «Путін х***о» pic.twitter.com/S4le6mFbWR June 18, 2024

Канделакі вважає, що «ця акція пов'язана з тим, що грузини категорично не хочуть йти на повідку Америки, а події в грузинській політиці викликають опір Вашингтона».

Також пропагандистка вирішила звернутись до грузинів як грузинка і назвала їх «дурними баранами, яких ведуть на бійню, гарматним м'ясом, яке використовують американські та європейські політики, щоб відрізати Грузії шляхи порятунку».

Варто зазначити, що за підтримку військової агресії Росії проти України Канделакі було включено до санкційних списків Литви, США та Канади.

Нагадаємо, національна команда Туреччини переграла збірну Грузії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи.

Грузія дебютувала на Євро після кваліфікації через плей-оф. В основі грузинської збірної у стартовому складі вийшов Гіоргі Цитаїшвілі, переможець молодіжного чемпіонату світу в складі України U20.

Як повідомлялося, мережею Telegram ширилося відео, на якому румуни, що приїхали вболівати за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандують на стадіоні прізвище російського диктатора Володимира Путіна. Насправді на відео замінили звукову доріжку.

До слова, на матчі Євро-2024 Сербія – Англія у неділю, 16 червня, був помічений прапор країни-агресора Росії. Його вивісили на стадіоні «Фельтінс Арена» в Гельзенкірхені. А на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.