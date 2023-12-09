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Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»
фото з відкритих джерел

Ударні безпілотники Shahed-131\136, використані Росією у вересні 2022 року під час обстрілів України, є продукцією іранської державної авіабудівної компанії

Виробником «Шахедів» є іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, яка спеціалізується на авіабудівництві. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора , передає «Суспільне».

За даними Офісу Генпрокурора, ударні безпілотники Shahed-131\136, використані Росією у вересні 2022 року під час обстрілів України, є продукцією цієї іранської державної авіабудівної компанії. Ці відомості, отримані в результаті експертизи, є першими даними правоохоронних органів, які можуть вказувати на зв'язок Ірану з виробництвом цих безпілотників.

«Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням «Герань-2» ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу Shahed-136. Інший вилучений зразок під назвою «Герань-1» ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе Shahed-131. Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран», – йдеться в листі.

У січні цього року представники департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Суспільному повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак це намагатимуться встановити.

Раніше повідомлялося, що співпраця між Росією та Іраном в оборонній сфері посилюється

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Теги: росія безпілотник Іран

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