У Червоному морі атаковано американський есмінець: деталі

Збитків та жертв внаслідок атаки на есмінець не зафіксовано

У неділю, 3 грудня, в Червоному морі американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу. Про це пише Associated Press з посиланням на Пентагон.

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«Ми знаємо про повідомлення про атаки на USS Carney та комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію, щойно вона стане доступною», – відповіли журналістам у Пентагоні.

Пізніше представник міністерства зазначив, що збитків та жертв внаслідок атаки на есмінець не зафіксовано.

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Раніше повідомлялося, що американський винищувач перехопив безпілотний літальний апарат з Ірану в повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower.

Нагадаємо, військовий корабель ВМС США в Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю.