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Білий дім: Росія та Іран поглиблюють співпрацю в оборонній галузі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім: Росія та Іран поглиблюють співпрацю в оборонній галузі
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі підкреслив, що така співпраця становить загрозу не лише для українців, а й для жителів Близького Сходу

Співпраця між Росією та Іраном в оборонній сфері посилюється. Про це заявив представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

Коментуючи зустріч у Москві президента Росії Володимира Путіна з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, Кірбі зазначив, що зміцнення оборонного партнерства між обома країнами «видно протягом останніх місяців, багатьох місяців».

«Очевидні докази цього – безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії. І зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі, щоб вона могла виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати українців та українську інфраструктуру», – сказав представник Білого дому.

США вважають, що Іран зацікавлений у придбанні у Росії сучасних військових засобів, включаючи ударні вертольоти, літаки, ракети, у тому числі крилаті та балістичні.

«Поки що немає прямих доказів того, що такі поставки вже здійснюються, але співпраця між двома країнами в оборонній сфері явно посилюється», – сказав Кірбі.

Джон Кірбі підкреслив, що така співпраця становить загрозу не лише для українців, а й для жителів Близького Сходу. За його словами, сучасні можливості, які може отримати Іран, роблять його «дестабілізаційною діяльністю ще тривожнішою».

Як повідомлялося, 7 грудня, у Москві російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. 

Також Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти накладеним на обидві країни західним санкціям, які вони називають «незаконними». 

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Теги: росія Іран путін диктатор

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