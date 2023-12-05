Безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об’єктів
Українська спецслужба «привітала» окупантів з міжнародним днем волонтера
Сьогодні вранці, 5 грудня, безпілотники СБУ вразили низку важливих військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили джерела «Главкома».
Як зазначається, українські сили вразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі н.п Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля н.п Стрілкове.
Ранкова «бавовна» на військових об’єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ.
Так наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.
Раніше повідомлялося, що СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд.
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