Безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об’єктів

Українська спецслужба «привітала» окупантів з міжнародним днем волонтера

Сьогодні вранці, 5 грудня, безпілотники СБУ вразили низку важливих військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили джерела «Главкома».

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Як зазначається, українські сили вразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі н.п Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля н.п Стрілкове.

Ранкова «бавовна» на військових об’єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ.

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Так наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.

Раніше повідомлялося, що СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд.