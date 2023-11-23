Війна увійшла у критичний період – Служба зовнішньої розвідки

«Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом»

Повномасштабна війна в Україні вже увійшла у критичний період. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, передає «Інтерфакс-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Широкомасштабна війна Росії проти України, що триває вже 21 місяць, увійшла у критичний період. Сьогодні від зваженої оцінки намірів противника залежить вкрай багато», – зазначив він.

За словами Литвиненка, російський диктатор Володимир Путін вважає, що «вороття немає» і він «може лише тріумфально перемогти, або нищівно програти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін вірить, що не спромігшись перемогти Україну за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом», – додав він.

Литвиненко вважає, що Путін переконаний, що «повернути Україну та решту «історичних російських земель» й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу».

Нагадаємо, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.