Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війна увійшла у критичний період – Служба зовнішньої розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Війна увійшла у критичний період – Служба зовнішньої розвідки
Війна в Україні вже триває 21 місяць
фото ілюстративне

«Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом»

Повномасштабна війна в Україні вже увійшла у критичний період. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Широкомасштабна війна Росії проти України, що триває вже 21 місяць, увійшла у критичний період. Сьогодні від зваженої оцінки намірів противника залежить вкрай багато», – зазначив він.

За словами Литвиненка, російський диктатор Володимир Путін вважає, що «вороття немає» і він «може лише тріумфально перемогти, або нищівно програти».

«Путін вірить, що не спромігшись перемогти Україну за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом», – додав він.

Литвиненко вважає, що Путін переконаний, що «повернути Україну та решту «історичних російських земель» й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу».

Нагадаємо, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: росія війна путін Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тільки після перемоги над Росією війна завершиться остаточно»
Перша світова війна в Україні досі триває
22 листопада, 07:17
Для Путіна припинення війни в Україні вкрай невигідне
Росія без Путіна і без війни
22 листопада, 17:12
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
Вчора, 08:48

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7199
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua