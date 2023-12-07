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У Москві горить «Електрозавод» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Москві горить «Електрозавод» (відео)
Пожежі присвоєно підвищений ранг
фото скріншот відео

«Електрозавод», який було засновано в 1928 році, є виробником різного трансформаторного і реакторного устаткування

В центрі Москви сталась пожежа. З будівлі «Електрозаводу» валить густий чорний дим. Про це повідомляє російське видання Mash.

Як зазначається, до місця подій вже виїхали пожежники.

Пожежа почалась на першому поверсі лакофарбового цеху, який розташований на заводі з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

Площа вогню становить поки що 50 кв м. Попередньо, без постраждалих.

Згідно з даними з відкритих джерел, «Електрозавод», який було засновано в 1928 році, є виробником різного трансформаторного і реакторного устаткування. Будівля розташована в московському районі Преображенське.

Завод виробляє:

  • трансформатори;
  • шунтувальні реактори;
  • автотрансформатори;
  • комплектні розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції;
  • інше обладнання для потреб електростанцій і мережевих підприємств.

Нагадаємо, 5 грудня у Росії всю ніч вирувала масштабна пожежа.

Теги: росія пожежа

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