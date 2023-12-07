У Москві горить «Електрозавод» (відео)

«Електрозавод», який було засновано в 1928 році, є виробником різного трансформаторного і реакторного устаткування

В центрі Москви сталась пожежа. З будівлі «Електрозаводу» валить густий чорний дим. Про це повідомляє російське видання Mash.

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Як зазначається, до місця подій вже виїхали пожежники.

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Пожежа почалась на першому поверсі лакофарбового цеху, який розташований на заводі з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

Площа вогню становить поки що 50 кв м. Попередньо, без постраждалих.

Згідно з даними з відкритих джерел, «Електрозавод», який було засновано в 1928 році, є виробником різного трансформаторного і реакторного устаткування. Будівля розташована в московському районі Преображенське.

Завод виробляє:

трансформатори;

шунтувальні реактори;

автотрансформатори;

комплектні розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції;

інше обладнання для потреб електростанцій і мережевих підприємств.

Нагадаємо, 5 грудня у Росії всю ніч вирувала масштабна пожежа.