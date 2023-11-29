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Атака дронів на Київщину: ЗСУ повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: ЗСУ повідомили деталі
фото: Сергій Наєв/Facebook

Командувач уточнив, що загалом усі ворожі дрони були збиті

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Cергій Наєв відзвітував про результати роботи сил ППО. Він повідомив,  що над Київщиною був збитий ворожий дрон. 

«Мобільні вогневі групи, що несуть цілодобове чергування у Північній операційній зоні продовжують показувати гарні результати 

Зокрема в період з 18.38 28.11. по 00.34 29.11.2023 під час чергового ворожого удару з застосуванням безпілотних літальних апаратів камікадзе типу Shahed на Київському напрямку мобільною вогневою групою зі складу Північного стратегічного угрупування військ був знищений один ворожий БпЛА», – написав Наєв. 

Командувач уточнив, що загалом всі ворожі дрони були збиті.

Як повідомлялося, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Дрони було запущено з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ), а ракети – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього в ударі було задіяно:

  • 21 ударний БплА Shahed-136/131;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

Триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Сергій Наєв безпілотник ворог

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