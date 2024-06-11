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Офіцер Національної академії сухопутних військ отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Офіцер Національної академії сухопутних військ отримав підозру
Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану
фото: пресслужба ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись «навчити» їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.

«Слідством задокументовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож «педагог» вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок», – йдеться у повідомленні.

Офіцер Національної академії сухопутних військ отримав підозру фото 1

Досудове розслідування триває, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності. Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Офіцер Національної академії сухопутних військ отримав підозру фото 2

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викрило на Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який залучав своїх підлеглих бійців до будівництва свого маєтку. 

Теги: ДБР військові

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