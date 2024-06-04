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Справа про держзраду нардепа Дубінського на завершальному етапі – ДБР

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Справа про держзраду нардепа Дубінського на завершальному етапі – ДБР
Правоохоронці інкримінують Дубінському державну зраду
фото з відкритих джерел

Заступник директора ДБР наголосив, що суспільство «почує багато цікавого», коли суд досліджуватиме докази у справі Дубінського

Розслідування справи за підозрою народного депутата Олександра Дубінського в держзраді перебуває на завершальному етапі, а твердження нардепа про нібито переслідування і репресії не відповідають дійсності. Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Удовиченко зазначив, що один зі злочинів, який інкримінують Дубінському – державна зрада, а саме «сприяння РФ у формуванні медійної і публічної думки, намагання зіпсувати політичні відносини України і США».

«Давайте подивимося, як це виглядає. Народний депутат від правлячої партії проводить пресконференцію щодо фактів можливої корупції вищим політичним керівництвом одного із наших стратегічних партнерів. Це інструмент, який із великою вірогідністю може створити політичну турбулентність», – зазначив він.

Заступник очільника ДБР наголосив, що спроби Дубінського пояснити свої дії через призму журналістської та громадської діяльності не відповідають дійсності.

«Дубінський каже, що став жертвою репресій і переслідувань. Ні, ні, і ще раз ні. Коли суд буде досліджувати докази, суспільство почує багато цікавого», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, що 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді.

До слова, 15 березня 2021 року партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. 

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Теги: Олександр Дубінський ДБР суд державна зрада

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