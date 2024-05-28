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Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 21 атаку противника

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загарбники здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Найгарячішою залишається ситуація на Харківському і Покровському напрямках. Там відбулось більше половини боїв.

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Від початку минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по території України два ракетні із застосуванням двох ракет та 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 24 райони зосередження живої сили окупантів.

На Харківському напрямку

Відбулося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активні, завдають ворогу втрат. 

Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року фото 2
мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, продовжуються два бої поблизу М’ясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року фото 3
мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

Ворог п’ять разів намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни. Три атаки відбито, ще два бойові зіткнення тривають. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року фото 4
мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Українські захисники зупинили вісім спроб противника наблизитися до Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року фото 5
мапа: DeepState

На Покровському напрямку

ЗСУ відбивали 21 атаку противника. Одинадцять штурмових спроб росіян прорватися далі від Очеретиного успіху не мали. Крім того, українські воїни стали на заваді п’ятьом атакам ворога в районі Новоселівки Першої. Тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

На цьому напрямку з початку доби противник втратив понад 350 осіб у живій силі вбитими та пораненими та 27 одиниць озброєнь і військової техніки. Серед них, зокрема, – знищено один танк, дев’ять бойових броньованих машин, три авто та три гармати.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року фото 6
мапа: DeepState

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Нагадаємо, триває 825-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: Запоріжжя Україна Харківщина військові Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ окупанти росія окупація

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