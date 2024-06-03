Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони

Командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» загрожує до 12 років ув’язнення

Військовослужбовці понад рік будували дім для командира тероборони, а за свою роботу отримували доплату за нібито виконання бойових завдань

Державне бюро розслідувань викрило на Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який залучав своїх підлеглих бійців до будівництва свого маєтку. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, командувач залучив трьох військових до будівництва свого будинку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, а за свою роботу отримували доплату за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Як зазначає слідство, у 2023 році командир залучив трьох військових до будівництва свого будинку фото: dbr.gov.ua/ДБР

Правоохоронці повідомили командувачу про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі посадовцю обирають запобіжний захід.

Військові понад рік будували дім для начальника фото: dbr.gov.ua/ДБР

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин на Львівщині. Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток.

Раніше на Хмельниччині слідчі обласної поліції розслідують кримінальне провадження, де фігурує керівництво 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ.