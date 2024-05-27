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Прорив на Харківщині: ДБР офіційно прокоментувало розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прорив на Харківщині: ДБР офіційно прокоментувало розслідування
10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони
фото: Facebook/Генштаб

За даними слідства, вже встановлено похвилинний розвиток подій наступу окупантів на Харківщину

Державне бюро розслідувань офіційно оголосила про початок досудового розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці опублікували відповідне повідомлення після того, як «Главком» з посиланням на дані судового реєстру дізнався, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.

Як зазначила пресслужба ДБР, 10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з РФ, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

«Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також – повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, представники Державного бюро розслідувань у межах досудового розслідування комплексно перевіряють рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

«Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України)», – пояснили правоохоронці.

Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

Нагадаємо, за версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє ДБР.

Раніше у 125 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ відреагували на закиди правоохоронців: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть і наступні.

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Теги: війна ДБР окупанти Харківщина розслідування Державне бюро розслідувань

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