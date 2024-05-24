Зброя з попередніх пакетів допомоги США вже на передовій

Зброя вже доставлена на передову для українських військових

США обіцяють передати новий транш якомога швидше

Озброєння й техніка, яку Сполучені Штати виділили у перших двох пакетах допомоги впродовж останніх тижнів, доставлена на передову для українських військових. Про це йдеться в офіційній заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

«Допомога з попередніх пакетів уже доставлена на передову, і ми передамо новий транш якомога швидше, щоб українські військові могли застосувати його для оборони своєї території та захисту українського народу», – сказав Блінкен.

За його словами, як чітко дав зрозуміти президент США Джо Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.

Нагадаємо, США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить $275 млн.

Він включає ракети для Himars, снаряди до артилерії 155 мм і 105 мм калібру, протитанкову зброю – зокрема Джавеліни і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю і набої до неї, міни та інше.

Новий пакет допомоги став четвертим відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.