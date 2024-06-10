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Військовим ППО окупаційної армії наказали евакуювати сім'ї з Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Військовим ППО окупаційної армії наказали евакуювати сім'ї з Криму
фото ілюстративне

Як зауважують партизани, цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Білгородську область

Військовослужбовці протиповітряної оборони ЗС РФ отримали наказ на евакуацію сімей із Криму. Паралельно, загарбники створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА. Про це повідомляє рух опору «Атеш».

«Агент «Атеш», що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання «рекомендації» від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка Південного військового округу», – йдеться в повідомленні.

Як зауважують партизани, цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Білгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття

«Паралельно, ЗС РФ створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму», – інформує рух опору.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема повідомлялося про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району. У Красноперекопському районі мешканці нарахували вісім вибухів.

Також загарбники вчергове перекривали Кримський міст. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Також у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

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Теги: Крим партизани військові

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