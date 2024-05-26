На Київщині чоловік після відвідин ТЦК порізав собі вени: військові прокоментували інцидент

Чоловік стверджує, що у ТЦК його били та відібрали телефон, військові його слова заперечують

Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози

У передмісті Києва патрульні затримали чоловіка і доправили його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зі слів чоловіка, там його побили, забрали речі та відвезли до Вишневого на військово-лікарську комісію. Під час спроби порадитися з юристом відібрали смартфон. Потім, коли для зʼясування ситуації на місце події виїхала адвокатка та слідча група, виявилося, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його викинули на вулиці у Вишневому. Про цю історію розповів журналіст Олександр Захаров.

Київський обласний ТЦК та СП прокоментував цей інцидент. Там розповіли, що після затримання чоловіка доставила до 1-го відділу Бучанського РТЦК.

При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що чоловік не перебуває на військовому обліку, його розшукує поліція.

«Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку. Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв», – ідеться у повідомленні.

Як зазначає Київський обласний ТЦК та СП, вже наступного дня, вранці, затриманий пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний придатним до військової служби.

«Однак, перед відправкою до навчального центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме», – додали у військкоматі.

Раніше стал овідомо, що зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Також Міноборони повідомляло, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.