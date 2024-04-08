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Офіційний візит міністра закордонних справ РФ до Китаю: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Офіційний візит міністра закордонних справ РФ до Китаю: аналіз ISW
На 8-9 квітня Сергій Лавров запланував офіційний візит до Китаю
фото: EPA/UPG

Лавров зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї для обговорення двосторонньої співпраці та «гарячих тем», зокрема війни в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з офіційним візитом приїде до Китаю, зокрема говоритиме про війну в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з китайськими офіційними особами в Китаї 8 і 9 квітня на тлі попереджень Заходу про те, що Китай все більше допомагає оборонно-промисловій базі Росії (DIB) і навіть надає Росії геопросторову розвідку.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії заявили, що Лавров зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї для обговорення двосторонньої співпраці та «гарячих тем», зокрема війни в Україні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив BBC 6 квітня, що Китай «підтримує російську військову економіку» і підтримує російський DIB.

За аналізом ISW, Bloomberg 6 квітня повідомив, що підтримка Китаєм Росії останнім часом «поглибилася». Bloomberg зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував невизначених європейських союзників про підтримку Китаю та попросив їх безпосередньо поговорити з Китаєм щодо цього питання.

Як повідомляється, джерела Bloomberg заявили, що Китай і Росія розширили співпрацю в космосі і що Китай передав Росії мікроелектроніку, оптику, верстати для танків і паливо для ракет. Видання писало, що прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон заявила, що Китай також постачав Росії нітроцелюлозу – проміжний товар, який використовується у виробництві зброї та вибухових речовин – і турбореактивні двигуни.

Bloomberg повідомив, що Китай також надає Росії дані геопросторової розвідки, включаючи супутникові зображення, які російські військові, ймовірно, використовують для підтримки військових операцій в Україні. Atlantic 18 березня повідомило, що українські військові джерела вважають, що Росія може використовувати невказаних третіх сторін для купівлі супутникових зображень у американських компаній для того, щоб завдавати удар на великі відстані.

Нагадаємо, що в Україні на фронті російські війська просунулися на захід від Авдіївки. Позиційні бої тривають в районі Кремінної, на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької, Запорізької областей та біля Кринок.

Теги: МЗС росія війна Китай Сергій Лавров Україна

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