Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, – Мінфін США

Перегляд верхньої межі цін на російську нафту залежатиме від ринкових умов або інших чинників

Члени G7 можуть переглянути верхню межу цін на російську нафту. Це залежатиме від ринкових умов або інших чинників. Про це заявила в.о. помічника міністра фінансів США з питань фінансування тероризму Анна Морріс, повідомляє Reuters.

У межах широкомасштабного механізму санкцій проти торгівлі російською нафтою США в лютому запровадили санкції щодо російського державного вантажовідправника «Совкомфлот» і 14 його нафтових танкерів, які беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Морріс заявила, що продаж західним країнам нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, не порушує санкцій.

«Щойно російську нафту перероблено, з технічної точки зору вона перестає бути російською нафтою. Якщо її переробляють у країні, а потім відправляють далі, з погляду санкцій це імпорт із країни купівлі, це не імпорт із Росії», – сказала вона.

Помічник міністра фінансів США з економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що Вашингтон не просив Індію скоротити імпорт російської нафти.

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За його словами, метою санкцій і введеного G7 цінового обмеження в 60 доларів за барель є забезпечення стабільних світових поставок нафти, водночас завдаючи шкоди доходам Москви.

Ностранд заявив, що покупці можуть купувати російську нафту з вищими знижками поза механізмом цінового обмеження, якщо вони не користуватимуться західними послугами, як-от страхування і брокерські послуги.

Як повідрмлялося, Росія планує скоротити щоденний морський експорт дизельного палива у квітні до найнижчого рівня за п'ять місяців, після успішної атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Про це повідомляє Bloomberg.

Завантаження дизельного палива з трьох основних портів Росії на Чорному та Балтійському морях цього місяця впадуть приблизно до 2,29 млн тонн, включаючи обсяги з Білорусі, йдеться у публікації.

Згідно з розрахунками, які ґрунтуються на даних компанії Kpler, це трохи понад 569 тис. барелів на день, що на 21% менше у порівнянні із фактичним щоденним експортом близько 724 тис. барелів з тих же портів у березні.

Російські компанії стикаються із затримками при оплаті сирої нафти та палива з боку іноземних партнерів. Про це пише Reuters. Зазначається, що банки у Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах побоюються вторинних санкцій США.

Кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині за останні тижні посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви. Затримки оплати становлять кілька місяців. Іноземні банки почали просити своїх російських клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа з списку санкцій США (Special Designated Nationals) не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу. Через це обробка платежів займає тижні, а часом і місяці.