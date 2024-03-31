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Теракт у «Крокусі»: Росія офіційно звинуватила Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Теракт у «Крокусі»: Росія офіційно звинуватила Україну
Слідчий комітет повідомив, що чоловіки, які скоїли теракт, пов'язані з українськими націоналістами
фото з відкритих джерел

Омбудсмен Росії Тетяна Москалькова похвалила російських силовиків, які катували фігурантів справи

Російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».

Раніше правозахисники зазначали, що у затриманих за звинуваченням у теракті явно видно сліди тортур. У мережі з'явилися фото та відео того, як одному з підозрюваних у скоєнні теракту відрізали вухо, іншому вибили око, третього катували струмом у районі геніталій.

Теракт у «Крокусі»: Росія офіційно звинуватила Україну фото 1

До речі, омбудсмен Росії Тетяна Москалькова сьогодні похвалила російських силовиків, які катували фігурантів справи про теракт у «Крокусі».

«Маю відзначити, що в нас настільки цивілізована і зріла держава, що ми змогли уникнути самосуду. Це дуже і дуже важливо!», – зазначила уповноважена з прав людини у Росії.

Нагадаємо, після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

Стало відомо, що після нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у Росії посилилася антимігрантська риторика, що загрожує перерости у міжетнічну ворожнечу всередині РФ.

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Теги: росія теракт правозахисники держава Тетяна Москалькова відео

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