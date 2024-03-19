Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента

Ірина Луцак
glavcom.ua
Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента
Дональд Трамп може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав
фото з відкритих джерел

Юридичні проблеми Трампа можуть нести загрозу національній безпеці

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен попереджає, що експрезидент може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав.

У інтерв'ю програмі MSNBC він заявив, що американці мають бути дуже стурбовані тим, звідки беруться ці гроші.

«Якщо він отримає їх від такої компанії, як Chubb або Federated [Insurance]  – так, ми знаємо цю компанію, це американська компанія. Але що, якщо гіпотетично, гроші надходять із Саудівської Аравії, з Катару? Що, якщо вони надходять через чорний канал Росії? Тоді потенційний кандидат у президенти... фактично винен іноземній структурі. І все це за рахунок безпеки Америки? Це не жарти», – зазначив він.

Раніше юридична команда Трампа вказала в судових документах, що забезпечити заставу в розмірі $464 млн у справі про шахрайство в Нью-Йорку «неможливо».

Адвокати заявили, що витратили «незліченну кількість годин» на переговори з «однією з найбільших страхових компаній у світі» і звернулися до 30 компаній з проханням забезпечити заставу.

Суддя в Нью-Йорку зобов'язав Трампа виплатити майже 355 мільйонів доларів  плюс відсотки у справі про фінансове шахрайство експрезидента. Загальна сума штрафу за кожен день несплати збільшується майже на 112 тисяч доларів, і тепер становить понад 454 мільйони доларів.

Коен стверджує, що ситуація, в якій опинився Трамп, може поставити під загрозу національну безпеку, якщо його оберуть на новий президентський термін.

«Це ставить нашу національну безпеку під загрозу і продовжує робити Дональда Трампа найнебезпечнішою людиною в Америці для нашої національної безпеки і демократії», – сказав він, додавши, що Трампу байдуже, звідки прийдуть гроші, «аби тільки він їх отримав».

Представник Демократичної партії Шон Кастен висловив схожу думку: «Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії відчайдушно потребує 464 мільйони доларів (і це ще не кінець), до яких він не може мати особистого доступу. Сам по собі цей факт робить його величезним ризиком для національної безпеки; будь-який іноземний супротивник, який прагне купити президента, знає ціну».

Про те, що іноземні держави можуть використовувати фінансове становище Трампа як важіль для досягнення зовнішньополітичних цілей попереджав і його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше ексрадник Трампа заявив, що колишній президент грає на руку Путіну. Російський уряд радітиме переобранню Трампа, оскільки вважає його «легкою мішенню». 

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю і чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову буде обрано президентом.

Також нещодавно під час суботнього передвиборчого мітингу в Огайо Дональд Трамп розповів вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором першого імпічменту Трампа.

Читайте також: Війна в Україні. Який у вас план, містере Трамп?
Теги: Дональд Трамп росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у посольстві США в Києві працювали близько 800 людей
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
8 березня, 22:09
Канада розширила санкції проти Росії
Канада розширила санкції проти Росії
4 березня, 03:45
У Росії лише за половину лютого вартість бензину марок А-92 та А-95 зросла на 7,2% та 8,45% відповідно
Україна, схоже, знайшла голку в яйці російського кащея
2 березня, 21:20
Наслідки нічного удару дронами по Одесі
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
2 березня, 09:59
В обмін на постачання зброї до Росії Північна Корея отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності
КНДР прискорила постачання снарядів Росії
27 лютого, 10:52
Трамп може перетворити НАТО на недієздатну та слабку організацію
Що буде, якщо Трамп здасть Україну Росії
25 лютого, 17:17
Після початку повномасштабної війни Держдумі РФ довелося навіть вигадувати нові статті до кримінального кодексу
Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика
22 лютого, 15:07
Наразі на окупованих територіях перебуває понад 470 тис. російських загарбників
Розвідка повідомила, скільки росіян перебуває на окупованих територіях України
21 лютого, 16:02
Перша група пілотів розпочала підготовку в середині жовтня минулого року
Стало відомо, коли перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16
21 лютого, 06:15

Політика

Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента
Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента
Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання
Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання
Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки
Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки
Голова Ради ЄС закликав Європу готуватися до війни
Голова Ради ЄС закликав Європу готуватися до війни
Сенатор США розповів, як додаткове фінансування може допомогти ЗСУ
Сенатор США розповів, як додаткове фінансування може допомогти ЗСУ
Білий дім відреагував на результати виборів у Росії
Білий дім відреагував на результати виборів у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
75K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
63K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
40K
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
34K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
21K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
17 березня, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua