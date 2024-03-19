Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента

Дональд Трамп може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав

Юридичні проблеми Трампа можуть нести загрозу національній безпеці

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен попереджає, що експрезидент може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав.

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У інтерв'ю програмі MSNBC він заявив, що американці мають бути дуже стурбовані тим, звідки беруться ці гроші.

«Якщо він отримає їх від такої компанії, як Chubb або Federated [Insurance] – так, ми знаємо цю компанію, це американська компанія. Але що, якщо гіпотетично, гроші надходять із Саудівської Аравії, з Катару? Що, якщо вони надходять через чорний канал Росії? Тоді потенційний кандидат у президенти... фактично винен іноземній структурі. І все це за рахунок безпеки Америки? Це не жарти», – зазначив він.

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Раніше юридична команда Трампа вказала в судових документах, що забезпечити заставу в розмірі $464 млн у справі про шахрайство в Нью-Йорку «неможливо».

Адвокати заявили, що витратили «незліченну кількість годин» на переговори з «однією з найбільших страхових компаній у світі» і звернулися до 30 компаній з проханням забезпечити заставу.

Суддя в Нью-Йорку зобов'язав Трампа виплатити майже 355 мільйонів доларів плюс відсотки у справі про фінансове шахрайство експрезидента. Загальна сума штрафу за кожен день несплати збільшується майже на 112 тисяч доларів, і тепер становить понад 454 мільйони доларів.

Коен стверджує, що ситуація, в якій опинився Трамп, може поставити під загрозу національну безпеку, якщо його оберуть на новий президентський термін.

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«Це ставить нашу національну безпеку під загрозу і продовжує робити Дональда Трампа найнебезпечнішою людиною в Америці для нашої національної безпеки і демократії», – сказав він, додавши, що Трампу байдуже, звідки прийдуть гроші, «аби тільки він їх отримав».

Представник Демократичної партії Шон Кастен висловив схожу думку: «Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії відчайдушно потребує 464 мільйони доларів (і це ще не кінець), до яких він не може мати особистого доступу. Сам по собі цей факт робить його величезним ризиком для національної безпеки; будь-який іноземний супротивник, який прагне купити президента, знає ціну».

Про те, що іноземні держави можуть використовувати фінансове становище Трампа як важіль для досягнення зовнішньополітичних цілей попереджав і його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше ексрадник Трампа заявив, що колишній президент грає на руку Путіну. Російський уряд радітиме переобранню Трампа, оскільки вважає його «легкою мішенню».

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю і чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову буде обрано президентом.

Також нещодавно під час суботнього передвиборчого мітингу в Огайо Дональд Трамп розповів вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором першого імпічменту Трампа.