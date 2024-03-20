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Візит Кулеби до Індії: названо мету поїздки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит Кулеби до Індії: названо мету поїздки
Під час дипломатичного візиту Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром
фото: Едуард Крижанівський

Раніше стало відомо, що Кулеба наприкінці березня поїде в Індію з дипломатичним візитом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці цього місяця відвідає Індію, де намагатиметься переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

Зокрема, у січні Кулеба провів телефонну розмову з Джайшанкаром.

Український міністр проінформував свого індійського колегу про ескалацію Росією терору та масових обстрілів України, яка відбулася на початку року.

Також міністри обговорили подальшу співпрацю щодо формули миру президента Володимира Зеленського. Крім того, Кулеба розповів про українське бачення Глобального саміту миру на рівні лідерів, на який Україна запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію. Як повідомлялося, за візитом Кулеби пильно спостерігатимуть, оскільки це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни.

Війна привернула увагу індійських ЗМІ після того, як газета The Hindu опублікувала повідомлення про те, що кількох індійців ошукали шахрайські агентства з працевлаштування для роботи помічниками російських військових на фронті бойових дій з Україною.

До слова, Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши минулого тижня перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.

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Теги: Дмитро Кулеба МЗС Індія дипломатія війна

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