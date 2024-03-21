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Один з головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Один з головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з РФ
Постачання російської нафти до Індії, які впали більш ніж на третину наприкінці 2023 року, можуть знизитися ще більше
фото: Depositphotos

Індійські НПЗ проявляють обережність у відносинах з РФ та прагнуть уникнути будь-якої негативної реакції з боку США

Індійський холдинг Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не прийматиме нафту з танкерів російської компанії «Совкомфлот» (СКФ) через нещодавні санкції США. Про це повідомило агентство Reuters.

«СКФ є великим постачальником тоннажу для російської нафти. Відмова від приймання його танкерів може негативно позначитися на збуті сировини в Індії, яка стала головним покупцем морських партій нафти з РФ після відходу західних компаній наприкінці 2022 року», ‒ йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що рішення про захід суден СКФ та інших підсанкційних танкерів в індійські порти ухвалюватиме влада. «Ми вважаємо за краще, щоб наші НПЗ не приймали нафту на суднах, що потрапили під санкції, через наші політичні та комерційні інтереси, а також санкції США», ‒ повідомило одне з джерел в уряді Індії.

Постачання російської нафти до Індії, що вже впали більш ніж на третину наприкінці 2023 року, можуть знизитися ще більше. «НПЗ прагнуть уникнути будь-якої негативної реакції з боку Вашингтона і «проявляють особливу обережність», ‒ пише видання.

У лютому Сполучені Штати запровадили санкції щодо найбільшої судноплавної компанії РФ ‒ «Совкомфлота» та 14 нафтових танкерів, що займаються транспортуванням російської нафти. 

Як раніше повідомлялося, через антиросійські санкції Індія змушена скорочувати контрактні поставки російської нафти. Російська державна нафтогазова компанія «Роснафта» не змогла укласти довгострокові контракти з найбільшими нафтопереробними заводами Індії на придбання близько 500 тис барелів на добу. Це еквівалентно третині щоденного імпорту Індії, щоб спробувати зменшити залежність від разових закупівель, які часто можуть бути дорожчими. Переговори, які тривали щонайменше з початку лютого, закінчилися безрезультатно.

Нагадаємо, танкери, які перевозили російську нафту все частіше відмовляються від транзиту через західні санкції, які посилюватимуться.

Як повідомлялося, посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту.

До слова, Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто. 

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Теги: нафта росія Індія санкції

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