Білий дім відреагував на слова Макрона щодо відправки французьких військ в Україну

США не відступають від своєї позиції не відправляти війська до України

У Білому домі повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон як лідер суверенної держави має повне право розглядати можливість відправки своїх військ на територію України. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

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«Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свою точку зору і, вочевидь, має на це повне право», – сказав представник адміністрації Байдена.

Водночас він нагадав, що американська сторона чітко висловила свою позицію – у тому числі під час звернення президента до нації «Про стан справ у державі»: США не мають наміру відряджати свої війська в Україну.

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Як повідомлялося раніше, лідер Китаю Сі Цзіньпін, на тлі напружених відносин з Євросоюзом, збирається на початку травня до Франції, де має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії Covid-19.

Нагадаємо, останні заяви президента Франції щодо можливої відправки солдатів до України суттєво розчарували громадян країни. Так популярність прем'єра Франції Габріеля Атталя впала через два місяці після його призначення, але все ж таки значно вища, ніж у президента Еммануеля Макрона.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.