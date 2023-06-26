США анонсували новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

ЗСУ можуть отримати 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker

Сполучені Штати Америки завтра, 27 червня, оголосять про передачу Україні озброєння в рамках нового пакету військової допомоги на $500 млн.Про це повідомляє Reuters.

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Видання зазначає, цей пакет має показати, що рішучість США допомагати Україні не ослабла після спроби бунту в Росії.

Попередньо, Україна може отримати наземну техніку, зокрема 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker.

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Також в рамках нового пакету ЗСУ отримають боєприпаси для Himars, протитанкову зброю, у тому числі Javelin, та боєприпаси для зенітних систем Patriot та Stinger.

Нагадаємо, триває 488-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 було знищено. Також, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено.