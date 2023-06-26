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США анонсували новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США анонсували новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Білий дім завтра оголосить новий пакет допомоги
фото ілюстративне

ЗСУ можуть отримати 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker

Сполучені Штати Америки завтра, 27 червня, оголосять про передачу Україні озброєння в рамках нового пакету військової допомоги на $500 млн.Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, цей пакет має показати, що рішучість США допомагати Україні не ослабла після спроби бунту в Росії.

Попередньо, Україна може отримати наземну техніку, зокрема 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker.

Також в рамках нового пакету ЗСУ отримають боєприпаси для Himars, протитанкову зброю, у тому числі Javelin, та боєприпаси для зенітних систем Patriot та Stinger.

Нагадаємо, триває 488-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 було знищено. Також, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено.

Теги: США війна Україна ЗСУ

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