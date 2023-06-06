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Чи можливий удар по Київській ГЕС: оцінка військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи можливий удар по Київській ГЕС: оцінка військових
Київська ГЕС повністю захищена
фото ілюстративне

Ворог вже намагався зашкодити дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні

Київська ГЕС, яка розташована недалеко під Києвом, прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника.  Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає «Укрінформ».

«Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє», – розповів Наєв.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ нагадав, що ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. 

«Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії», – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: окупанти ЗСУ Київщина

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