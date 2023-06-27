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ЗСУ наступають на трьох напрямках: карта боїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ наступають на трьох напрямках: карта боїв
Українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці

Сили оборони України продовжують виганяти російських загарбників із Мелітопольського, Бердянського та Бахмутського напрямків. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону.

«На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – сказав зазначив він.

За словами речника, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони Україна продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Ковальов також повідомив, що українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, в районах н.п. Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. «Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку», – додав він.

Триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено. Також протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Теги: окупанти Генштаб Україна озброєння ворог наступ контрнаступ

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