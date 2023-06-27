ЗСУ наступають на трьох напрямках: карта боїв

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці

Сили оборони України продовжують виганяти російських загарбників із Мелітопольського, Бердянського та Бахмутського напрямків. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону.

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«На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – сказав зазначив він.

За словами речника, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони Україна продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Ковальов також повідомив, що українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, в районах н.п. Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. «Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку», – додав він.

Триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено. Також протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.