Білий дім пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося

Білому домі вважають, що росіяни багато вклали за останні шість-вісім місяців в оборонні можливості

Росіяни заздалегідь знали, що українська армія спробує звільнити свою територію, а тому ґрунтовно готувалися саме до оборони

Повільні темпи українського контрнаступу пояснюються тим, що Російські загарбники дійсно добре підготувалися до оборони, тому український контрнаступ рухається повільнішими темпами, ніж хотілося. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

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«Росіяни багато вклали за останні шість-вісім місяців в оборонні можливості. У деяких випадках їх оборонні лінії мають три глибини. І під «трьома глибинами» я не маю на увазі лише три фути. Я маю на увазі, милі, милі і милі в глибину, тобто три великі лінії оборони», – заявив він.

Кірбі підкреслив, що росіяни заздалегідь знали, що українська армія спробує звільнити свою територію, а тому ґрунтовно готувалися саме до оборони.

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«І оборона – як скаже вам будь-який студент військової історії, оборона – це сильніша форма війни, тому українці натикаються на російську оборону. І це – і, за словами самого президента Зеленського – за його власним аналізом, трохи їх сповільнило», – зазначив Кірбі.

До відома, Білий дім анонсував нову телефонну розмову Байдена та Зеленського. Кірбі зазначив, що попередня розмова двох лідерів стосовно останнього розвитку подій у Росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії, відбулася нещодавно. Крім того, американський президент провів подібні розмови з іншими лідерами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден учора, 26 червня, вперше прокоментував військовий заколот у Росії, очолюваний ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. За його словами, США не причетні до бунту найманців.